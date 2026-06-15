関東甲信は19日(金)にかけて晴れ間が出る所が多く、貴重な日差しになるでしょう。ただ、気温がグンと上がり、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。熱中症対策をしっかりと行ってください。20日(土)からは梅雨空が続き、湿度が高く、25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。食品の管理にもお気をつけください。明日16日(火)は梅雨の晴れ間30℃以上の真夏日の所も熱中症対策を万全に関東甲信の明日16日(火)は梅雨の晴れ間に