新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#365を６月14日（日）に無料放送した。６月14日（日）放送の#365では、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに欲望を叶えようとする人物に密着し、その結末を予想する企画「人間パドック」を放送。 今回は、オズワルド・伊藤俊介の「ベイスターズファンとし