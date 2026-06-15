暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の創設者・磨童まさを氏が15日に個人のX（旧ツイッター）を更新し、同アカウントの削除を報告した。磨童氏は14日に行われた格闘技大会「Breaking Down20」に出場。敗北した場合「アカウントを削除する」という宣言のもと、プロデューサー・和田悟氏と対戦したが、判定負けを喫していた。そして15日になると「デスドルノートの全アカウントを削除いたしました。今後のい