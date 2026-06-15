毎日何気なく使っているボディソープも、パッケージが素敵だと気分が上がるもの。そんな“暮らしの中の小さなときめき”を届けてくれるコラボアイテムが登場しました。洗う成分100％植物生まれでおなじみの【ナイーブ】から、話題のクリエイティブカンパニー「ヘラルボニー」と共創した限定デザインの『ナイーブ クールボディソープ（ヘラルボニーデザイン）』が数量限定で