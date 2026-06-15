俳優・吉沢亮が、19日発売『CUT』7月号（ロッキング・オン）の巻頭特集に登場。日本映画史に残る大ヒットを記録した『国宝』をはじめ、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でのストイックな姿など、名実ともに「超・国民的俳優」となった吉沢が、いまなお、新たな挑戦、新たなステップへと踏み出すことができるのは一体なぜなのか。「今まで」と「これから」を辿る1万5000字にわたるロングインタビューを掲載する。【バックカバー】モ