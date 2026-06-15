NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。日本ハムは古林睿煬投手と福谷浩司投手を登録抹消しました。古林投手は今季7試合登板で0勝1敗1ホールド、防御率7.50。前日14日の中日戦に先発登板も、4回途中5失点でマウンドを降りていました。福谷投手は12試合登板で0勝1敗1ホールド、防御率4.26です。前日14日の中日戦は2点を追う6回から4番手として登板。同点に追いついた後の7回もマウンドに上がるも、2者連続ホームランを浴びて3失点し