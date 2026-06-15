阪神・西勇輝投手（35）が15日、出場選手登録を抹消された。日本野球機構（NPB）が公示した。14日の交流戦・オリックス戦（京セラドーム）で4回1失点の粘投を見せるなど、ここまで6試合に先発して3勝2敗、防御率2・40だった。再登録が可能となるのは25日。