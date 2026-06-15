NPB(日本野球機構)は15日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第16回中間発表を行いました。各部門首位(外野手はトップ3位)の変動はありませんでした。トップを狙う3位は2部門で変動。捕手部門で中日の石伊雄太選手が広島の坂倉将吾を、二塁手部門ではヤクルトの内山壮真選手が中日の田中幹也選手を抜きました。各部門のトップは1日で3万から4万票あたりで票数を上げていく中、40万票を超える阪神の