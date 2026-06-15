｢腸活｣という言葉をよく聞くけれど、自分の腸の状態は意外と知らないもの。2026年6月13日･14日に渋谷で開催された｢One & Only マイクロバイオーム ラボ｣は、そんな“内側の自分”に向き合うきっかけをくれるイベント。腸タイプ診断やセミナーなど、多彩なプログラムを体験できる貴重な2日間となりました。 自分の腸に合わせた｢次世代パーソナライズドサービス｣ 会場で多くの女性の視線を集めて