日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。同日（現地時間14日）米ダラスで行われたサッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、オランダ（FIFAランク8位）と対戦した日本代表の結果を伝えた。「初戦オランダ戦は2ー2で引き分け」と報告すると、スーツ姿の自身が関係者の通路で日本勢大会1号となる一時同点弾を決めたMF中村敬斗と手を組み背中を叩いて称える動画をアップ。