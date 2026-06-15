元テレビ朝日社員の玉川徹氏が15日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。アメリカとイランの和平合意成立に言及した。トランプ米大統領は14日、自身のSNSでイランとの戦闘終結に向けた覚書が成立したと発表。イランのガリババディ外務次官も覚書を最終決定したと表明し、仲介国パキスタンのシャリフ首相も両国の和平合意成立を発表している。玉川氏は「これをきっかけにホルムズ海峡が正常化していくの