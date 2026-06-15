「ある会社の敷地内に、ダンボールに入れられた産まれたての3匹の赤ちゃん猫が棄てられていました」【動画】弱った子猫が、自力でおっぱいを飲めるようになるまでそんな投稿がInstagramで注目を集めています。投稿したのは、個人で保護猫ボランティア活動を行う凛（Rin）さん（@littlerin.maron）。へその緒が付いたまま遺棄された3匹の子猫のうち、2匹は亡くなってしまいましたが、残る1匹は“母猫”の深い愛情に支えられながら懸