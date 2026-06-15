新型「レヴォーグ レイバック」まもなく登場！スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」に新設定されるストロングハイブリッド「S：HEV」モデルのティザーサイトをオープンし、その仕様やデザインを初公開しました。レイバックは2023年10月に「レヴォーグ」の派生タイプとして登場したもので、ステーションワゴンの安全性やスポーティさにSUVの使い勝手を融合させた個性的なモデルです。【画像】