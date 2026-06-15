7年ぶりの大刷新！ホンダのタイ法人は2026年6月5日、新型コンパクトセダン「シティ」を同月26日に発売すると発表しました。シティは1981年に当時斬新なトールボーイスタイル（背の高いハッチバック）でデビューしたコンパクトカーです。1995年に2代目をもって日本での販売は終了となりましたが、車名は翌1996年から新興国向けのセダンに受け継がれました。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これがホンダ新型「シティ」です！