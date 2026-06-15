在留期間が過ぎているベトナム人の男４人を働かせ報酬を与えたとして、カキ養殖業を営む男（７３）が逮捕されました。 廿日市市でカキ養殖業を営む男（７３）は去年６月以降、在留期間が過ぎているベトナム人の男４人を働かせ報酬を与えた疑いがもたれています。 警察は５月にベトナム人の男４人を不法残留の疑いで現行犯逮捕していて、職場の管理責任も含めて捜査をしていました。 ４人は技能実習生として来日していて、カ