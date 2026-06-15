進化したギアを効率よく使うためプロが取り入れているのが、両手をしぼるように握る“ぞうきん絞り”グリップだ。ローリー・マキロイやスコッティ・シェフラーも、左手はナックルが3個見えるフック、右手はナックルが1〜2個見えるスクエアの「次世代フックグリップ」を採用している。そのポイントをこのグリップを採用するドラコンプロ・山崎泰宏にじっくり教えてもらった。【連続写真】左手はフック、右手はスクエアで握って振る