＜RBCカナディアンオープン最終日◇14日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞メジャー5勝のブルックス・ケプカ（米国）が、大会最終日のスタート前に「左手の痛み」を理由に棄権した。【写真】頭の残し具合が違う松山英樹ビフォーアフター首位と7打差のトータル6アンダー・32位タイで最終日を迎えたケプカは、午前10時30分に10番からスタートする予定だった。コース入り後にウォーミングアップを行ったもの