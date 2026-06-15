俳優の小西桜子が15日までに自身のインスタグラムを更新。11日放送のMBS／TBS系全国ネット『プレバト!!』（毎週木曜後7：00〜8：00）は「水彩画の才能ランキング」で1位に輝いた【写真】過程も公開…『プレバト!!』満点の水彩画作品を公開した小西桜子iPadでのイラスト制作を趣味とする小西は、山口もえ、モーニング娘。'26の牧野真莉愛と共に初参戦。また、、過去3回連続で2位という安藤美姫、バッテリィズ・寺家も参加。名