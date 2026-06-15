15日午後1時半ごろ、松原市高見の里3丁目の貴金属加工工場で、「精製している製品が爆発した。従業員が倒れている」と従業員から消防に通報がありました。 【写真を見る】【速報】「従業員が倒れている」貴金属加工工場で爆発か男性従業員3人搬送大阪・松原市 警察や消防によりますと、作業中に発生した貴金属の粉が引火し爆発したとみられ、30代から50代の男性従業員3人がやけどなどをして病院に搬送されました。 3人とも