NPB(日本野球機構)は15日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第16回中間発表を行いました。前回発表から、上位の変更は抑え投手部門のみ。西武のルーキー・岩城颯空投手を抜いて、日本ハムの柳川大晟投手が3位に浮上しました。さらに昨季新人王に輝いた2年目のロッテ・西川史礁選手が30万票を突破。若手ながら絶大な人気を集めています。その他にも、三塁手部門の栗原陵矢選手(ソフトバンク)、外野