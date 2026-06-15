◇出場選手登録なし◇同抹消【ソフトバンク】A・アルメンタ投手（再調整）【日本ハム】古林睿煬投手（再調整）、福谷浩司投手（再調整）【阪神】西勇輝投手（登板機会なし）【DeNA】小田康一郎内野手（再調整）【巨人】吉川尚輝内野手（再調整）【中日】中西聖輝投手（再調整）、涌井秀章投手（再調整）