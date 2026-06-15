「スポーツネットＬＡ」でドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが１４日（日本時間１５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ピッツバーグ、シカゴ遠征を振り返りつつホワイトソックスとの第２戦で着用した赤ドレス姿を公開し、ファンの反響が集まった。ワトソンさんは今回の遠征に帯同。ホワイトソックスとの第２戦では美しい赤のワンピースドレス姿で山本由伸投手の好投の様子をリポートし、試合後に