アークは6月12日、アークオンラインストアと秋葉原店舗で「アーク 夏のボーナス 先取りセール 2026」を開始した。実施期間は2026年6月12日（金）17：00 〜 2026年7月9日（木）23：59まで。アーク「夏のボーナス 先取りセール 2026」開催中、ピラーレスモデルなど最大10万円引きに夏にぴったりな清涼感あふれるピラーレスモデルを中心に、人気モデルを最大10万円引きで販売するというセール施策。PCケースや電源、ゲーミングキーボ