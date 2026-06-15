女子プロレス「スターダム」の伊藤麻希率いる「伊藤リスペクト軍団（ＩＲＧ）」が１５日、都内で公開練習を行った。アーティスト・オブ・スターダム王座戦（２０日、代々木）を目前に控え、この日はコーチとしてＩＲＧオリジナルメンバーのエル・デスペラード（新日本）を招へい。軍団員の若手レスラーである古沢稀杏と梨杏に対し、座学講義を行った。講義では伊藤の「プロレスは入場が１０割」という持論について、デスペラ