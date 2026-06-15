「暴れん坊将軍そのもの…尊敬に値する素晴らしい人間」などと称えられている。6月9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒=おくむら・たまお）さんの晩年、俳優松平健（72）が玉緒さんを金銭面などの援助をしていたというのだ。俳優黒沢年雄（82）は冒頭のように評し、13日のブログでこうコメントした。【もっと読む】五月みどりと中村玉緒が共に施設に入居…“同い年の女優”それぞれの晩年《勝新さんが逝去以来の玉緒