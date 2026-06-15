ラガルドＥＣＢ総裁 ホルムズ海峡にとっての和平合意の意味合いを歓迎せざるを得ない 二次的な影響が見え始めた サービス部門を精査中 欧州の構造的問題を解決するには取り組みが必要 「インフレが再燃すれば、それを食い止めなければならない」 「インフレという魔物を瓶から出してはならない」