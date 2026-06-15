お笑いタレントの横澤夏子が「次女の描いた絵」を公開し、ファンがほっこりしている。１５日にインスタグラムで「次女が保育園で書いた私の似顔絵をよくくれるんだけど絶対『３５』って書いてあるのよー！年齢を書かなきゃいけない理由なんてないのに絶対書かれちゃうのよーー！」とつづると、次女が描いた絵をアップ。似顔絵の隣には、「なつこ」「３５」と名前と年齢が書かれている。さらに「たまに『５３』になってる時も