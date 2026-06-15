巨人は１５日、吉川尚輝内野手（３１）の出場選手登録を抹消した。両股関節の手術明けとなった今季は約５か月のリハビリを経て４月上旬に３軍戦で実戦復帰。同月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から１軍に合流して出場３６試合で打率２割１分５厘、１本塁打、５打点をマークしていた。１２日の西武戦（ベルーナドーム）は「７番・二塁」で先発出場し、３打数無安打。１３日の同戦は９回の守備から二塁で途中出場していた。