14日、キュラソーの首都ウィレムスタトで、W杯初出場の代表チームを応援するサポーターたち（ロイター＝共同）【ヒューストン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第4日の14日、ナチス・ドイツの迫害から逃れたユダヤ人を救った在リトアニア日本領事館の外交官、杉原千畝の「命のビザ」に縁のある4チーム、日本とオランダ、ドイツとキュラソーが、くしくも大会初戦で顔を合わせた。W杯の出場チームで史上最少