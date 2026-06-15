6月15日、宇都宮ブレックスは、ギャビン・エドワーズが2026－27シーズンをもって現役を引退することを発表した。 アメリカ出身で現在38歳のエドワーズは、206センチ112キロのパワーフォワード。コネチカット大学を卒業後、2010年に韓国でプロキャリアをスタートさせた。その後、ウクライナ、NBA Dリーグ、ギリシャ、マレーシアでのプレーを経て、2013年に来