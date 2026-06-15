ＮＧＫが大幅に３日続伸。株価は前週末に比べ一時８％高に買われた。東海東京インテリジェンス・ラボは１２日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「アウトパフォーム」に引き上げた。目標株価は４３１０円から７０５０円に見直した。従来予想に比べ半導体製造装置（ＳＰＥ）用製品の需要増加ペースが加速しており、新製品「ハイセラムキャリア」も２７年３月期に想定