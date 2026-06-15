午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４４、値下がり銘柄数は３８１、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に空運、金属製品、電気機器、建設など。値下がりで目立つのは食料、鉱業、海運など。 出所：MINKABU PRESS