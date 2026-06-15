梅澤美波が、オフィシャルWEBサイトおよびオフィシャルX（旧Twitter）アカウントを本日6月15日にオープンした。 （関連：梅澤美波が示した不変の“乃木坂46愛”ーー経験と思い出を後輩に託し、未来へ踏み出した卒コンを振り返る） 同サイトとXアカウントでは、出演情報や最新ニュースなど、さまざまな情報を随時発信する。発表では、「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、そしてこれか