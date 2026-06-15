山形市によりますと、きょう午後１時７分ごろ、山形市平清水の山林でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は平清水バス停から東へおよそ６７０メートル地点ということです。 山形市平清水では、先週金曜日から目撃情報が相次いでいて、きょう午前にも目撃されています。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月15日（月曜）午後1時07分頃大字