株式会社ニコンイメージングジャパンは、直販サイト限定となるオリジナルグッズを、6月19日（金）より3週にわたって順次発売する。第1弾として「Tシャツ」「トートバッグ」「タオルハンカチ」「ステッカー」をラインアップする。 ニコンファンのほか、撮影以外の場面でもブランドの世界観を楽しんでもらうことを目的に企画された限定グッズ。店頭やイベントなどで寄せられたユーザーからの意見