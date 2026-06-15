玉ねぎのかわをきれいにむく方法▶【写真付きで解説】玉ねぎの皮が「バナナみたい」にむける驚きの方法とは？味噌汁や炒め物など、さまざまな料理に使える玉ねぎ。しかし、玉ねぎの皮はむきにくく、料理の度にプチストレスを感じることも少なくありません。そんなとき便利な、SNSでも話題の裏技を2つご紹介します。■玉ねぎはどんな料理にも便利！ただ、皮がむきにくい…玉ねぎの皮はパリパリになってむきにくい（▶用意