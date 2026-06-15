現地６月14日に開催された北中米W杯ワールドカップのグループステージ第１節で、日本と同じグループFのチュニジア代表とスウェーデン代表がメキシコのモンテレイで対戦した。序盤から苦戦を強いられたチュニジアは、開始７分に先制点を奪われると、30分にはカウンターからアレクサンデル・イサクに鮮やかなシュートを決められて追加点を献上する。43分にオマル・レキクのゴールで１点を返すも、59分にヴィクトル・ヨケレス、