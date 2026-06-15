巧妙化するフィッシング詐欺やパスワード流出問題が深刻化する中、パスワードに頼らない認証ニーズが高まっている。こうした背景を受けて、指紋認証とNFCを搭載した最新セキュリティーキー「ACS PocketKey＋Bio」が登場した。宏福商事は、この次世代FIDO認証デバイスの販売をAmazonなどで開始。物理デバイスによる本人確認を手軽に実現し、オンラインセキュリティーの強化に新たな選択肢を提示する。●指紋だけでログイン完了、