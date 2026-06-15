現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の引き分けに終わった。早朝の日本列島を熱狂させた日蘭決戦だが、その盛り上げに大きな貢献を果たしたひとりが、元日本代表MFの本田圭佑だ。今大会はNHKの解説を担当して現地入り。４年前のカタール大会ではABEMA解説で新境地を開き、自由奔放な言葉の数々をファンが絶賛。今回のオランダ戦でも期待通り、あるいは期待以上のエンター