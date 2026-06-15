誰にも言えない悩みがあるとき、あなたはどうするでしょうか。グッとこらえて自分の胸にしまっておくのもいいけれど、どうしたらいいか結論が出ないままでは苦しい。誰かの助言が必要だ。私はそんなときAIを頼ることがあります。ある調査によると、AIに悩み相談したことがある人のうち、およそ4割が「（AIに相談する前は）誰にも相談していなかった」と回答していたんです。なぜ人間ではなくAIを選んだのか、その理由を聞いてみま