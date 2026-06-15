15日15時現在の日経平均株価は前週末比3300.33円（5.00％）高の6万9320.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1144、値下がりは381、変わらずは30と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を560.15円押し上げている。次いでＳＢＧ が527.77円、アドテスト が467.03円、イビデン が229.29円、キオクシア が223.39円と続く。 マイナス寄与度