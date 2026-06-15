ジェネレーションパス [東証Ｓ] が6月15日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比15.0％増の1億4600万円に伸び、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は60.8％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の65.0％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比84.3％