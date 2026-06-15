2026年6月15日、韓国メディア・アジア経済は米国のドナルド・トランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた合意成立を発表したと報じた。両国は今後、正式署名を経て停戦体制に移行し、世界のエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の再開放を進める方針だという。 記事によると、トランプ大統領は自身のSNSでイランと戦闘終結で合意したと発表し、これに伴いホルムズ海峡の通航再開と米海軍による封鎖解除を承認したと説明。「