第12回中国（上海）国際技術輸出入交易会が6月13日に閉幕しました。今回の交易会では、世界22の国と地域および中国国内24の省・自治区・直轄市から多くのイノベーション成果が集中して披露され、出展企業は初めて1000社の大台を突破して1006社に達しました。また、世界あるいは中国で初めて公開されたプロジェクトは40件に上り、意向契約件数は600件を上回りました。交易会では初めて中国国内外からのダブル主賓都市制度が採用され