タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。話題の入手困難ドーナツについて話した。みちょぱは「今話題のミスタードーナツで再販したもっちゅりんを楽しみに生きていまして。去年だっけ？もっちゅりん話題になったの、発売したときにゲットできないけどうまいうまいってみんな(ネットで)書いていたじゃん」「私もすごい気になってそのと