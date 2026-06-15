◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本はFIFAランク8位の強豪・オランダ相手に2度追いつき価値あるドロー。これで森保一監督はヨーロッパ勢との対戦成績を8勝2分けとし、就任以降無敗をキープしています。日本代表は2018年W杯、決勝トーナメント1回戦でベルギーに敗戦。その後就任した森保監督は2021年のセルビア戦に勝利したのを皮切りに、2022年