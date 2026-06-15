野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5人によるレギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#7が、きょう15日午後11時より放送される。【写真】暴走するしずる池田に困惑するMAD5メンバー#7では、池田がマジシャンに扮して登場する「イリュージョニスト池田の瞬間移動マジックショー」を開催する。シルクハットに蝶ネクタイ姿で気合十分な池田