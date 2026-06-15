JRAは15日、大阪市のアクア堂島NBFタワーで関西定例会見を開き、既に報道されている一日7レース制の検討、北海道開催の増加や時期の変更など来年の暑熱対策について関西競馬記者クラブが質問し、競走担当の清水靖博理事が回答した。暑熱対策については「JRAだけにとどまらない喫緊の課題」とした上で「開催日割は9月下旬に発表するので、その時に改めて発表させていただければ」と見通しを語った。