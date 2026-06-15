大学日本一を争う第７５回全日本大学野球選手権記念大会（読売新聞社など主催）の決勝が１４日、神宮球場で行われ、関西大が２―１で慶応大を破り、５４年ぶり３度目の優勝を飾った。快挙を支えたのは、前回優勝時のエースで、プロ野球・阪急ブレーブスの投手だった山口高志さん（７６）。チームのアドバイザリースタッフとして、名門復活に尽力してきた。５４年前と同じく慶大との顔合わせとなった決勝。１点リードの九回、中