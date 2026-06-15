将棋の中村太地八段が6月15日、日本将棋連盟を通じて結婚したことを発表した。【映像】中村八段（左）の満面の笑み中村八段は米長邦雄永世棋聖門下で、2006年に17歳で四段昇段。2017年の王座戦五番勝負では、羽生善治王座（当時）を破り悲願の初タイトルを奪取した実績を持つトップ棋士の一人だ。また、2025年からは日本将棋連盟の非常勤理事も務めるなど、盤上盤外で将棋界を支え、多方面で活躍している。結婚の発表にあた